NELSON | ALUMNO

21 AÑOS

Guatemala

Nació el 23 de abril de 2001 en Cuba y desde los 14 años vive y se nacionalizó en Guatemala. Se define como una persona optimista, perseverante, dedicada y que siempre intenta ver el lado positivo de las cosas. Comenzó a cantar a los 7 años y encontró su verdadera pasión en la música. Es compositor y la balada es su género musical favorito. Yuridia, José José y Carla Morrison son su mayor inspiración. Desea formar parte de La Academia para demostrar que los sueños se cumplen. Es el representante de Guatemala en la decimotercera edición de La Academia.