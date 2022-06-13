RUBÍ | ALUMNA

20 AÑOS

San Luis Potosí

Nació el 31 de agosto de 2001 en San Luis Potosí, estudia la licenciatura en Comunicación. Empezó a cantar en reuniones familiares. Se volvió la quinceañera más polémica en 2016 cuando se viralizó su fiesta involuntariamente por su padre, quien a través de un video invitó públicamente a familiares y amigos, sin imaginar la descomunal convocatoria que alcanzaría: más de 30 mil personas asistieron a la fiesta el 26 de diciembre de 2016, en la Joya, San Luis Potosí. El fenómeno mediático internacional provocó en la joven profundas heridas emocionales como inseguridad, la pérdida de la autoestima e incapacidad de relacionarse de manera pública. A pesar de los estragos de su exposición, está dispuesta a ingresar a La Academia para superar sus miedos y reconstruir su imagen.