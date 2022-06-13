ZUNIO | ALUMNO

27 AÑOS

Ecuador

Nació el 25 de octubre de 1994 en Guayaquil, Ecuador. Se define como extrovertido, sincero, divertido y amigable. Toca la guitarra y su género musical favorito es la balada pop. Su familia es su principal motor. La pérdida de su abuela paterna marcó de forma radical su vida. Mantiene una relación sentimental, pareja a la cual le entregó un anillo de compromiso como un símbolo para continuar la relación a distancia. Su principal logro ha sido grabar una canción de su propia autoría, a pesar de haber recibido tantas respuesta negativas durante el proceso. Su principal reto en La Academia es mostrar su talento y conectar con el público con una canción. Es uno de los dos representantes de Ecuador en la decimotercera generación de La Academia.