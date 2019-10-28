Angie Flores | Alumna

ANGIE FLORES

Nació en Honduras el 16 de diciembre de 2000. Aunque de pequeña quería ser doctora, finalmente descubrió su verdadera pasión: la música.

A los seis años empezó a imitar los acordes que su abuelo tocaba en la guitarra, instrumento que aprendió a tocar y hasta la fecha lo hace.

Se define como una persona tranquila y callada, aunque al cantar se olvida por completo de su timidez y se entrega totalmente en el escenario. Nunca ha tenido novio.

Le duele no tener una buena relación con su papá biológico, sin embargo, es muy unida a su familia la cual está conformada por su mamá, dos hermanos y padrastro, a quien quiere como a un padre.

Un propósito ya cumplido es haber concluido sus estudios y se encuentra luchando por el anhelo más importante: desarrollarse en el ámbito musical, aprender todo sobre la carrera musical y ser una mejor persona, objetivos que espera alcanzar en La Academia.

Es estudiante.

Su comida favorita son las pastas.

Tiene a su familia siempre unida.

Practica inglés.

Le gusta ser valiente y vivir sin limites.

Su color favorito es el negro.

El grupo musical que más le gusta es BTS.

Le encanta pasar su tiempo libre estudiando idiomas.

Le va al equipo de fútbol Barcelona.

Su instrumento musical preferido es la guitarra.