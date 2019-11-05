Beto Castillo | Maestro

Coach vocal

Es director, traductor y adaptador de doblaje para las canciones de las series: “Historias Horribles”, “Boj el coleccionista”, “Splash and Bubbles”, entre muchas otras.

Ha dirigido y actuado en doblaje y ha sido responsable de preparar vocalmente, cantar y colaborar con artistas de la talla Juan Gabriel, Cristian Castro, Emmanuel, Yuridia y muchos más.

Ganó dos veces el premio como mejor actor de comedia musical del país por la ACPT por sus trabajos en RENT, donde interpretó a “Tom Collins” y por TE AMO, ERES LO MÁXIMO, PERO CAMBIA. Recientemente ganó el premio a mejor actor de doblaje por su participación en la película animada Moana.

Tiene más de 20 años como docente en la materia de dirección escénica, formación artística, canto, interpretación y artes escénicas.

