Beto Cuevas | Mentor

Luis Alberto Cuevas Olmedo, nació el 12 de septiembre de 1967, originario de Santiago de Chile, un cantante y actor.

Se hizo conocido en el mundo de la música popular por ser vocalista de la banda chilena “La Ley” iniciando entre 1987 y 2005, y retornando en un segundo periodo desde 2014 hasta 2016.

Por temas laborales y la situación política en Chile , a muy temprana edad, su familia decidió partir a diferentes fronteras, su infancia transcurrió en Venezuela y finalmente se trasladaron hasta Montreal, Canadá, a lo cual también tiene también nacionalidad canadiense.

Volvió a Chile durante el año 1988 donde alcanzó a desempeñarse como diseñador y modelo. Además cantaba como hobby temas de Elvis Presley en un prestigioso bar de la región.

En 1989 el baterista de La Ley hizo pasar a Beto por un primo suyo para que este lograra adicionar tras la falta del vocalista de ese entonces. Hizo su debut como cantante oficial en un primer álbum “Desiertos”. Dos años después, la banda editó su segundo disco, “Doble Opuesto”.

Durante los primeros años de la agrupación, Cuevas se dedicó a escribir las letras de las canciones y con ello, las melodías de las piezas, mientras que la creación armónica estaba a cargo del guitarrista Andrés Bobe. Durante estos años, La Ley pasa a ser la agrupación más importante y exitosa del país.

En el año 2005 Beto Cuevas, Pedro Frugone y Mauricio Clavería deciden tomar un receso en la agrupación.

Beto comenzó a dar presentaciones solistas con su propia banda. Uno de los músicos con quien contaría en esa gira, sería nada más ni menos que su propio hijo Diego Cuevas, quien se encargaba de los teclados.

El 26 de febrero de 2014 se vuelve a reunir con Pedro Frugone y Mauricio Claveria para presentarse en el Festival de Viña del Mar como La Ley.

El 9 de agosto de 2019 sale a la venta su EP "Lateral" que llega después de dos álbumes como solista. Durante su trayectoria musical confiesa que una de sus influencias principales son los Rolling Stones.

Actualmente se encuentra representando a Jesús en el musical "Jesucristo Super estrella".

¡Le damos la bienvenida como mentor de los aspirantes dentro del reality más importante de México, La Academia!

Crédito: Uriel Santana fotógrafo.