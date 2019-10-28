Charly Zúñiga | Alumno

CHARLY ZÚÑIGA

Con 24 años de edad, Charly Zúñiga es originario de Matamoros, Tamaulipas. Es extrovertido, optimista y agradecido con Dios; le encanta jugar futbol americano y participar en carreras de cinco kilómetros.

Su novia se llama Andrea y tienen una relación desde hace dos años, ocho meses.

Llegar a La Academia representa una gran oportunidad para Charly, quien se estuvo preparando durante largo tiempo para ser maestro de música, además de estudiar trompeta.

Charly se considera una persona apasionada por todo lo que le rodea. Su mayor miedo es no dejar un legado pues para él significaría que ha fracasado.

Para Charly la Navidad está llena de felicidad, amor y deseos de dar y ayudar.

Charly espera encontrar en La Academia el futuro que ha soñado: vivir de lo que es su vocación y crear buena música que mueva a la gente y que ésta se identifique con las canciones que interprete.

Su película favorita es Star Trek.

Le encanta la pizza.

Su emoji favorito es la carita al revés.

Su libro favorito es Harry Potter y El Príncipe Mestizo.

Sus bandas favoritas son la MS y El Recodo.

Ama la piña y el melón.

Su número de la suerte es el 3.

Su red social preferida es Facebook.

Su comida favorita son los tacos.

Ama pasar su tiempo libre grabando para su blog.