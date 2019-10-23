Danna Paola | Juez

Danna Paola Rivera Munguía, originaria de la Ciudad de México; nacida un 23 de junio de 1995. Es actriz, cantante, modelo y compositora, con más de 19 años de trayectoria, reconocida por Broadway como “Un Orgullo Latino”, destacando su nivel y capacidad vocal sorprendiendo en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Su primera participación en televisión fue en 1999 en el famoso programa infantil "Plaza Sésamo", posteriormente conseguiría su primer papel protagónico en la telenovela infantil "Rayito de Luz".

Lanzó su primer álbum debut “Mi Globo Azul”, a los seis años de edad y más tarde el sencillo “No Es Cierto” a dúo con Noel Schajris.

En 2001, logró conseguir su primer papel protagónico en la telenovela infantil, "María Belén". Por su actuación ganó el premio como Mejor Actuación Infantil en los Premios Bravo y como Revelación Infantil del Año en los Premios El Heraldo De México.

En 2003, protagonizó el musical Regina: un musical para una nación que despierta, e interpretó el personaje de Anie en la telenovela De Pocas Pulgas orientada principalmente al público infantil y juvenil.

En 2004 actuó en "Amy, la niña de la mochila azul", posteriormente "Alegrijes y Rebujos". SacÓ dos discos e hizo una gira musical titulada "En Busca Del Tesoro, La Historia Continúa".

En 2005, protagonizó su segundo musical Anita La Huerfanita. Por ello, recibió el premio a Mejor Actriz Infantil en los Premios Bravo y ACPT.

El 15 de agosto de 2006, lanzó en el Teatro Metropólitan su primer DVD en directo, Danna Paola En Vivo.

Dos años más tarde, debuta en el cine con la cinta cinematográfica, “Arráncame La Vida”, dirigida por Roberto Sneider.

Para el año 2009, protagonizó la telenovela, "Atrévete a Soñar", interpretando a Patricia “Patito” Peralta.

Realizó la gira "Atrévete a Soñar, El Show", en Latinoamérica y Estados Unidos.

En septiembre de 2010, anunció durante una rueda de prensa en México su gira promocional, Caramelo Tour y grabó el tema musical “Yo Soy Tu Amigo Fiel” junto a Aleks Syntek, para la película original de Pixar, Toy Story 3.

También ha realizando doblaje de películas de Disney como "Enredados" para Latinoamérica y formó parte de la banda sonora de algunas películas.

Interpretó el tema "Yo Soy Tu Amigo Fiel" junto a Aleks Syntek, para la película de Pixar, Toy Story 3.

El 1 de febrero de 2011, presentó el sencillo "Cero gravedad".

En marzo de 2014, debuta como diseñadora de moda y lanzó su línea de ropa, Danna Paola, by SexyJns. Cinco meses después, colaboró en el disco “Dancing Queens: Un tributo a Abba” con artistas como Ana Victoria, Fey, Carla Morrison, Paty Cantú y el grupo Belanova.

En abril de 2015, Danna fue la protagonista del musical, "Hoy No Me Puedo Levantar", inspirado en las canciones del grupo español Mecano.

En 2016 se convirtió en embajadora de L’Oréal y se convirtió en la nueva imagen de la marca en Latinoamérica.

Ha realizado 2 temporadas de "Élite", serie española de la plataforma Netflix en donde su personaje "Lu" ha sido un éxito mundial.

En 2018, lanzó el sencillo "Final Feliz" como parte del soundtrack de Élite, que marcó su regresó a la música.

Actualmente su disco “Sie7e” es un éxito en Latinoamérica y el mundo. Canciones como "Mala Fama", "Oye Pablo" y "2 extraños" han roto récords de reproducciones y descargas en las plataformas digitales.

Tiene más de 13 millones de seguidores en Instagram, ¡y sin duda será una gran juez en esta generación de La Academia!