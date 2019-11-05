Guille Gómez | Maestra

Coreógrafa

Directora creativa, coreógrafa, empresaria y fundadora de Danza 3 Escuela y Danza 3 Espectáculos.

Reconocida por dirigir los reality shows más importantes en México y Estados Unidos, ha participado en La Voz México, La Voz Kids, La, La Academia USA, X Factor Kids, entre otros.

Ha realizado los desfiles más importantes en México como el Gran Desfile de Telcel, Bolofest, así como eventos masivos: la Inauguración del Hipódromo de las Américas y ¡Viva Veracruz The Show!, evento realizado en Las Vegas Nevada y nominado a los Premios Lunas del Auditorio Nacional.

Actualmente, ha participado como directora en eventos reconocidos como el Pop Tour, la premiada gira OV7/Kabah y de grandes artistas como Petshop Boys, Pitbull, Gloria Gaynor, Armin Van Buuren, Timbiriche 25, entre otros.