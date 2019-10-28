Jaz y Stephy | Alumnas

JAZ Y STEPHY SOTELO

Las gemelas Jaz y Stephy son originarias de Loreto, Zacatecas. A sus 19 años, son las menores de cuatro hermanos y fue precisamente su hermana mayor quien las impulsó para que se dedicaran a la música. Ambas coinciden en considerarse como personas auténticas y positivas.

Entre otras cosas que comparten, está el sueño de algún día poder cantar juntas en un gran escenario.

Para ellas, estar en La Academia es algo sorprendente, una oportunidad que jamás imaginaron. Así mismo les entusiasma la idea de que por primera vez unas gemelas estén participando en el reality.

A ambas les encanta la Navidad, consideran que es una de las épocas más bonitas del año porque une a las familias, es cuando “tratamos de estar más juntos”.

Jaz cree que la suerte no es cuestión de amuletos, sino que uno mismo es quien la atrae cuando se siente capaz de hacer las cosas.

Su mayor logro es ser parte de esta generación de La Academia. Stephy por su parte, considera que entrar a La Academia es una experiencia única que le permitirá retarse y saber hasta dónde es capaz de llegar.

Stephy:

Su música favorita es el pop y las baladas.

Le va al América.

Ama Rosario Tijeras.

Le encanta comer pozole.

Colecciona paletas de maquillaje.

Su número de la suerte es el 4.

La literatura es su materia favorita.

Para ella, la amistad significa confianza y lealtad.

No le gusta ser una persona conformista.

Le fascina el mango.

Jaz:

Su superhéroe favorito es Spiderman.

Estudió Pedagogía.

Su comida favorita son los mariscos.

Le encantaría hacer un dueto con Sebastián Yatra.

Su frase favorita es “Si puedes soñarlo, puedes lograrlo”.

Su lugra favorito es el estado de Michoacán.

Le va al equipo de las chivas.

Para ella, el amor es un sentimiento muy bonito, pero difícil de entender.

Su número de la suerte es el 7.

Su hobby favorito es cantar.