Jona | Alumno

JONA

Originario de Hermosillo, Sonora, donde nació hace 21 años, Jona, como le gusta ser conocido, se considera a sí mismo como alguien con mucho talento, capaz de llegar a hacer grandes cosas.

Comenzó a cantar a los quince años y su vocación musical le viene de familia ya que sus dos progenitores son cantantes. Su principal motivación la encuentra en Dios y en su familia.

Si bien no ha cosechado aún éxitos profesionales, fue ganador de un concurso de canto universitario.

El momento más feliz de su vida fue cuando su hermana pudo sanar de una enfermedad mortal. Jona respeta el sentido familiar y religioso de la Navidad, época que celebra reunido con seres queridos y amigos.

Aunque no tiene pareja actualmente considera que siempre ha tenido relaciones sanas pero por motivos de tiempo, no han funcionado.

Para Jona, La Academia es la plataforma perfecta para escalar hasta la cima, y hacer realidad su deseo de crecer dentro de la música.

Le encanta bailar.

Su comida favorita es el sushi empanizado.

Su juez favorito en la historia de La Academia ha sido Lolita Cortés.

Si tuviera un disco lo titularía “Te Esperaré”.

“La Vida Es Bella” es la frase de su vida.

Su cantante favorita es Cristina Aguilera.

Se describe como una persona talentosa, humilde, generosa, sentimental y agradecida.

Su superhéroe favorito es Spiderman.

Su instrumento favorito es el piano.

Su amor platónico es Ariana Grande.

Su más grande sueño actual es ganar La Academia.