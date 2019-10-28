Jorge Alejandro | Alumno

JORGE ALEJANDRO

Jorge Alejandro llega a La Academia desde San Pedro Sula, Honduras con el sueño de trascender en la música.

Desde pequeño supo que había nacido para dedicarse a transmitir sus sentimientos en canciones. Su primera composición la realizó a los cinco años de edad, y aunque carecía de sentido, marcó su destino como cantautor.

Hoy en día, con 25 años de edad, desea dejar un legado en la música y transmitir sus pensamientos a todas aquellas personas capaces de identificarse con las canciones que él escribe.

Se define a sí mismo como loco y apasionado, irreverente pero a la vez respetuoso. El arte, en todas sus formas, es parte de él.

La Navidad le fascina porque es la época en que nació Jesús y en que todas las familias se reúnen y se respira el amor genuino.

Entre sus pasatiempos está tocar la guitar, bailar y ver películas.

Su novia se llama Mariela y no sabe definir cuánto tiempo tienen juntos.

El que su compatriota Katheryn Banegas haya alcanzado el tercer lugar, el año pasado en La Academia, no representa una presión sino más bien un impulso y una motivación para poder demostrar que en su país hay talento de sobra.

Cantante favorito Michael Jackson.

Ama tocar la guitarra.

Desea terminar con las guerras.

Le gustan las matemáticas.

Su frase es: siempre vivir sonriendo.

Le gusta el reggae.

Le gusta practicar distintos deportes, como: el fútbol, basquetball y la natación.

Ama los jugos naturales, pero en especial el de toronja y maracuyá.

Le gusta participar como voluntario en eventos con buena causa.

El mejor regalo que le han dado es una guitarra.