Rosa Mary | Alumna

ROSA MARY

Nació en México el 29 de octubre de 1992 y radica en Puebla. Se considera dulce y siempre dispuesta a ayudar a los demás. La fe es muy importante para Rosa Mary y disfruta cantar en la iglesia.

Desde pequeña quiso ser cantante, le emocionaba llegar a su casa y mostrar a sus padres lo que había aprendido en la flauta, así como cantar en el karaoke que ellos mismos le regalaron a los siete años.

Es maestra de canto y le apasiona enseñar. Uno de sus propósitos cumplidos fue cantar en el Carnegie Hall y en American Cantat 8 con el coro de su Universidad.

El día más feliz de su vida fue cuando le propusieron matrimonio; planea casarse en abril del 2020.

A pesar de considerarse indecisa Rosa Mary sabe que cuando cae hay que levantarse y que incluso, si es necesario pedir ayuda, hay que hacerlo sin dudarlo.

Ingresar a La Academia le permitirá perfeccionar su técnica y aprender a ser un verdadero artista en el escenario.

Su película favorita es “La Propuesta”.

Su instrumento favorito es el piano.

Su comida favorita son los tacos y las cemitas.

Le encantaría ser más segura.

El hashtag de su vida es #LaNiñaFresa

Le encanta la música pop.

Su grupo favorito es Camila.

Su amor platónico es Brad Pitt.

El mejor regalo que le han dado es un violín de madera.

Su número de la suerte es el 2.