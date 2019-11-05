Rosa Virgen | Maestra

Psicóloga

Rosa Virgen, inició su experiencia profesional trabajando para empresas trasnacionales como Korn Ferry, Red Bull y Kraft.

Posteriormente se especializó en Desarrollo Humano Gestalt y en Psicoterapia Psicoanalítica. Ha realizado estudios en interpretación de los sueños, neurociencias y cosmobiología. Además, cuenta con una certificación como coach de vida, y se ha adentrado en técnicas holísticas como filosofía budista, metafísica, teología y plantas ancestrales de sanación.

Resultado de todo este proceso y estudios, es como crea la Metodología de “Estado Cero” en la que combina todas las técnicas anteriores, con la finalidad de que las personas que se adentran a esta técnica, recuerden las herramientas con las que cuentan por el simple hecho de ser humanos aprendan por si solos a utilizarlas y así encuentren su equilibrio y su misión de vida para dirigir su vida con mayor claridad.

Desde el año de 2009, dirige su propio centro de atención psicoterapéutico, donde atiende a cientos de personas para que logren hacer cambios positivos en su vida.

En el 2012 empezó a colaborar con diferentes medios, con la intención de promover una cultura de autoconocimiento, una cultura donde todos estemos trabajando en ser mejores seres humanos.

El año pasado lanzó su primer libro, titulado “Estado Cero”, el cuál expresa toda la metodología que ella creó, y en 2019 fue re-impreso gracias al buen resultado en el mercado. En esta ocasión la podremos ver en La Academia trabajando en conjunto con los académicos.

