Así fue la emotiva despedida de Álvaro Morte a El Profesor de La casa de papel.

'La Casa de Papel' le dio una emotiva despedida a 'El Profesor', personaje que interpretó el actor Álvaro Morte.

Este viernes se estrenó la última temporada de la historia en Netfilx, se trata de los últimos cinco capítulos que darán por terminada esta historia que cautivó a todo el mundo.

Álvaro Morte enganchó a sus seguidores con su papel, pues a lo largo de cada temporada esperaban ansiosamente los planes para el robo al Banco de España.

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Álvaro Morte despidió emotivamente al personaje

Álvaro Morte despidió emotivamente al personaje, pues a primera hora del día, el español de 46 años compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje diciéndole adiós a su gran creación actoral.

“Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman… Hasta que te conocí a ti. Gracias por todo, gracias por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor”, escribió el actor como pie de una emotiva foto recordando a quien le dio vida en la serie.

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