Estos son los misterios sin resolver que dejó el FINAL de La Casa de Papel.

La Casa de Papel se convirtió en una de las series más populares de la plataforma de streaming Netflix, pues la historia del más grande atraco causó gran sensación entre el público en todo el mundo.

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Tras cinco temporadas, La Casa de Papel logró llevar a sus espectadores por una montaña rusa de emociones, la cual concluyó con sus últimos capítulos estrenados el pasado 3 de diciembre, dando fin a la historia que comenzó con un atraco, pero se convirtió en una tragedia.

Con un gran cierre, La Casa de Papel dejó abiertas varias dudas del final de la temporada, misterios que sin duda los seguidores están esperando a que se resuelvan.

¿Qué pasará con el resto de la banda?

Al final cada uno de los atracadores incluido el Profesor pudieron salir con ayuda del gobierno; sin embargo su escape les costó la vida, pues aunque en el primer atraco pudieron huir, en esta ocasión a todos los dieron por muertos, así que no se sabe si regresarán a sus lugares paradisíacos o simplemente se esconderán de por vida para no ser reconocidos.

Berlín regresa

Una situación que causó gran confusión entre los espectadores fue la recurrente aparición de Berlín durante la nueva temporada, pues aunque lo vimos morir al final del primer atraco, muchos aseguran que podría tener algún truco guardado y lo más probable es que esta duda se resuelva con el estreno de su propio spin-off que se anunció hace unos días.

La complicidad del gobierno

Después de ver uno de los atracos más dramáticos de la serie, finalmente el gobierno de España decide ceder y dejar ir a la banda, pero a diferencia de los demás planes del Profesor, en esta ocasión existieron bastantes testigos y muchos problemas de confidencialidad, por lo que no se sabe si eso podría afectar a la banda en un futuro.

El paradero del hijo de Nairobi

Como sabemos Nairobi murió sin poder ayudar a su hijo, por lo que se esperó que tras el giro dentro de la historia, la banda pudiera recuperarlo y darle la vida que tanto anhelaba su amiga.

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¿A quién le van a dar el oro?

Muchos aseguran que existen muchas promesas entre la banda para poder ayudar a personas del exterior y una de ellas es Tatiana, quien se especula esperaría recibir alguna porción por parte del Profesor, aunque hasta el momento no se sabe de qué manera podría continuar esa historia.

