¿Estás listo? Estos son los grandes estrenos de Disney+ para noviembre.

Llegó noviembre y eso significa que también llegaron escalofriantes estrenos a la plataforma de streaming Disney+.

La compañía del ratón Mickey Mouse preparó algunas series y películas que puedes disfrutar desde la comodidad de tu hogar en las próximas semanas.

Mi Pobre y Dulce Angelito

El 12 de noviembre llega el remake de Mi Pobre Angelito, protagonizado por Archie Yates y dirigido por Dan Mazer. Se trata de una nueva cinta que retrata la vida del niño más travieso de la época decembrina y que nos prepara para inundar de acción nuestra Navidad.

The Beatles: Get Back

El rock y glamour de The Beatles llega a las pantallas de millones de televidentes el próximo 25 de noviembre. Se trata de un documental dirigido por Peter Jackson que retrata la vida de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

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Ojo de Halcón

El Universo Cinematográfico de Marvel llega el próximo 24 de noviembre para cautivar a millones de televidentes con Ojo de Halcón; una miniserie que retrata las aventuras de Clint Barton y Kate Bishop.

La miniserie también cuenta con la participación de Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox.

Jungle Cruise

Y si de aventuras y acción hablamos, Jungle Cruise llega para reunir a toda la familia el próximo 12 de noviembre. La película está protagonizada por Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jack Whitehall, Édgar Ramírez y más.

El parque temático de Disneyland funge como el escenario perfecto para contar la historia de un grupo de viajeros dispuestos a pelear con los animales más peligrosos.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

La cinta dirigida por Destin Daniel Cretton se estrenó en los cines el pasado 2 de septiembre, pero los suscriptores de Disney + podrán disfrutarla el próximo 12 de noviembre.

No te pierdas las actuaciones de Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Fala Chen y más.

El día de Disney+

El 12 de noviembre seremos testigos de uno de los estrenos más esperados de la plataforma de streaming. Se trata de un especial que “explora las series Disney+ del MCU-pasado, presente y futuro”. Aunque aún no se tienen muchos detalles al respecto, se sabe que es un homenaje a los primeros dos años de Disney+.

Bajo el casco: El legado de Boba Fett

Se trata de un especial que retrata la creación y legado de Boba Fett, quien es considerado uno de los personajes clásicos de Star Wars.

Disfruta de Bajo el casco: El legado de Boba Fett el próximo 12 de noviembre y arranca motores para el estreno de El libro de Boba Fett el próximo 29 de diciembre.

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