La causa de que las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión

La electricidad nos facilita la vida de muchas maneras, permitiendo el adecuado funcionamiento de las casas y dispositivos electrónicos. Sin embargo, una de las curiosidades que suele intrigar a las personas es cómo las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión, a pesar de la gran cantidad de electricidad que circula por ellos. Si también es una interrogante que pasa por tu mente cuando sales a la calle y las ves descansando tranquilamente encima del cableado, te explicamos en los siguientes párrafos.

¿Por qué las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión?

La clave para entender por qué las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión radica en la naturaleza de la electricidad y en cómo interactúa con el cuerpo de los pájaros. La electricidad fluye como una corriente de electrones a través de cables, viajando desde un punto de alta energía a uno de menor energía. Pero cuando un ave se posa en un cable de alta tensión, su cuerpo no ofrece un camino eficiente para que la electricidad se desvíe y fluya a través de él. Esto se debe a que las patas de las aves, que están en contacto con el cable, no son buenos conductores de electricidad.

Además, la electricidad siempre busca el camino de menor resistencia. En un cable de alta tensión, este camino es el interior del cable, donde la resistencia es mucho menor que en el cuerpo del ave. Como resultado, la electricidad continúa su curso natural a lo largo del cable sin desviarse hacia el ave, lo que explica por qué las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión.

El aislamiento es clave para que las aves no se electrocuten sobre los cables

Otra razón por la que las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión es su capacidad natural de aislamiento. Las patas de los pájaros actúan como aislantes, lo que les permite mantenerse a salvo del flujo eléctrico. De esta forma, los pájaros pueden posarse sin riesgo en estos cables, disfrutando de una percha segura en su entorno cotidiano.

En resumen, las aves no se electrocutan sobre cables de alta tensión porque su cuerpo no ofrece un buen camino para la electricidad y sus patas funcionan como un aislante natural. Este interesante fenómeno es un claro ejemplo de que la naturaleza y la ciencia pueden coexistir de manera armoniosa en el mundo moderno.

