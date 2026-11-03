Fer Lozada se sorprende con El Legado de Pablo Montero en La Granja VIP y plantea si fue algo personal con Bebeshita

Fernando Lozada esperaba que Pablo Montero lo eligiera para recibir El Legado en La Granja VIP, por lo que la decisión del cantante tomó un rumbo distinto al que había imaginado. Durante una conversación con Ivonne Montero, el granjero explicó de dónde venía esa expectativa y planteó qué pudo haber influido en la elección de su excompañero.

¿Por qué Fernando Lozada creía que recibiría El Legado de Pablo Montero?

La charla comenzó cuando Ivonne le preguntó si en algún momento había pensado que Pablo lo dejaría nominado. Fer respondió que sí y relacionó esa posibilidad con la manera en que, desde su perspectiva, había jugado el grupo de Los Disfuncionales.

“Ustedes siempre se han movido por estrategia, nunca por corazón”, sostuvo. Con esa lectura del juego, Lozada consideraba posible que el cantante lo seleccionara para ocupar un lugar en la tabla de nominados.

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No era la primera vez que mencionaba esa posibilidad. Antes de que se conociera el resultado, ya había comentado a otros compañeros que creía que sería el elegido. En aquella conversación aclaró que se trataba de un presentimiento y que nadie le había confirmado una decisión en su contra.

Sin embargo, el resultado fue otro: durante La Gala del lunes 2 de noviembre, Daniela Alexis, conocida como Bebeshita, recibió la nominación directa por decisión del intérprete y se convirtió en la primera nominada de la novena semana.

¿Qué dijo Fer Lozada sobre la elección de Bebeshita?

Al analizar lo ocurrido con Ivonne, Fernando planteó que quizá había pesado un elemento diferente de la estrategia que él anticipaba. “Supongo que pudo más otra cosa. No sé si el corazón o que traía algo más personal”, expresó durante el intercambio, en referencia a la elección de Bebeshita.

En el anuncio de su decisión, Pablo recordó el intercambio que tuvo con Bebeshita durante La Asamblea, cuando ella aseguró que él la había invitado a salir años atrás. El cantante negó esa versión y, al dejarle El Legado, retomó el episodio de la visita de Daniela a su camerino. También señaló que ya era momento de que estuviera nominada.