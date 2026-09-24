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Kunno le pide PERDÓN a Julio Camejo al nominarlo en La Granja VIP, un momento doloroso para ambos Granjeros

Mónica, Pimpinela y Kunno seleccionan a Julio en la nominación de “Echar Tierra"; para el joven Granjero fue un momento impactante y doloroso en La Granja VIP

En “Echar Tierra” Mónica, Pimpinela y Kunno selecciona al Granjero nominado, todos seleccionan a Julio Camejo. Para el joven influencer no fue nada fácil, al final le pide perdón por la elección que realizó, doblándose de tristeza ante su decisión en La Granja VIP.

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