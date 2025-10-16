La Granja VIP | Manola Díez revela la razón detrás de su carácter en La Granja VIP
Tras protagonizar las peleas más divertidas del reality, Manola muestra su lado más profundo.
Manola Díez se ha convertido en una de las figuras más comentadas de La Granja VIP, gracias a su carácter explosivo y su forma única de enfrentar los conflictos. Aunque muchos la ven como una de las más temperamentales del reality, la actriz sorprendió al revelar que detrás de ese carácter cambiante hay una historia más profunda.
Galerías y Notas Azteca UNO