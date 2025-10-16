inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | Segunda ronda de nominaciones en La Granja VIP: alianzas al borde del colapso

Las emociones se desbordaron en la segunda nominación cara a cara, donde nadie se salvó de la tensión.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Después de una primera ronda llena de estrategias y conflictos, los granjeros regresaron al ruedo para una nueva nominación cara a cara que dejó al público sin aliento. Carolina Ross abrió la noche con un voto directo a Eleazar Gómez, seguido por Fabiola Campomanes, quien apuntó a Kike Mayagoitia en medio de rumores de tensiones personales. La Bea reforzó la presión sobre Eleazar, mientras que Lola Cortés cerró con un golpe de autoridad nominando a Fabiola.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×