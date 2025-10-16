Revelan la última voluntad de Fede Dorcaz a días de ser asesinado

Los seguidores del cantante Fede Dorcaz se mantienen expectantes por el avance de la investigación que busca esclarecer su asesinato y condenar a los responsables. Es en este marco que la familia del también modelo emocionó al revelar cuál era su última voluntad.

Las muestras de afecto y dolor hacia Fede Dorcaz y su familia no han cesado y es que el artista llevaba una vida pública en ascenso y se había ganado el cariño de un vasto fandom. Los pedidos de justicia se multiplican en redes sociales en donde se lo recuerda con mucho respeto.

¿Cuál era la última voluntad de Fede Dorcaz?

En medio del profundo dolor que atraviesa la familia de Fede Dorcaz, dieron a conocer cuál era la última voluntad del cantante. Según precisaron en redes sociales, el modelo de 29 años de edad había expresado que quería que sus restos descansaran en Argentina, país del cual era originario.

Esta sencilla petición no solo ha emocionado a su familia sino que los seguidores de Fede Dorcaz la han sentido fuertemente. Los internautas han destacado la última voluntad del artista por estar lejos de cualquier extravagancia y cargada de sensibilidad y significado.

¿Cómo sigue la causa por el asesinato de Fede Dorcaz?

Fue el pasado 9 de octubre cuando Fede Dorcaz fue asesinado mientras conducía su vehículo por el Periférico, en la Ciudad de México (CDMX). Desde entonces, los pesquisas intentan descifrar qué fue lo que ocurrió y los motivos por los que balearon al cantante.

La investigación por el homicidio de Fede Dorcaz trabaja en un par de hipótesis de las cuales no se han revelado detalles, pero desde el entorno del artista descartan que tenga que ver con situaciones ilícitas en las que podría haber estado metido. La causa aún no tiene detenidos.