¡3 pelotas para ser Capataz! En La Granja VIP se enfrentan cuatro Granjeros para tener el poder; descubre quién ganó
¿Quien ganó? “Bebeshita”, Ivonne Montero, Pablo Montero y Julio Camejo se enfrentan en el Juego de Capataz de La Granja VIP, solo uno tendrá el poder
“Bebeshita”, Ivonne Montero, Pablo Montero y Julio Camejo se enfrentan en el Juego del Capataz, donde cada uno de ellos debía meter 3 pelotas en una cubeta en movimiento. Justo cuando ya parecía un empate entre Julio y Pablo, uno de ellos fue el primero en tocar la campana. Revive quién fue el ganador de la jornada en La Granja VIP.