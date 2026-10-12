La Granja VIP: ¡De los pleitos a la emoción! Se vive el nacimiento del nuevo potro de Paloma, así se vivió el programa completo del 12 de octubre

Iniciamos La Granja VIP del 12 de octubre con fuertes peleas, en especial por la discusión entre Julio Camejo y Kunno, un problema que comenzó con problemas mínimos que fueron creciendo con el tiempo, llegando a un contacto mínimo, una situación prohibida en el reality. Después fuimos testigos de El Legado de Pascal Nadaud, posicionando oficialmente a Kevyn Bicolor en la Tabla de Nominados. Después fuimos testigos de la batalla que se libró en el Juego del Capataz para tener el poder y para cerrar con broche de oro, los Granjeros fueron sorprendidos ante la llegada del potro de la yegua Paloma; un nuevo integrante y más responsabilidades. Revive todo lo que pasó en el reconocido reality.