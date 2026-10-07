A Mónica no le importa traicionar a su equipo por una revancha personal en La Granja VIP y ya cantó contra quién va
Aunque Natalia trató de convencerla para hacerle frente al grupo de Manelyk, Mónica tiene muy claro que quiere nominar a uno de sus propios aliados.
Las nominaciones en La Granja VIP ya tienen a varios haciendo estrategias para fortalecerse ante sus rivales. Sin embargo, Mónica no está dispuesta a desperdiciar sus puntos en personas con las que no tiene problemas, así que no piensa respaldar a Natalia y le avisó a Rafa Mercadante que está en su contra, a pesar de que hasta hace nada estaban en un mismo equipo.