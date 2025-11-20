La Granja VIP | Adal cuestiona la estrategia de Sergio en la granja
Adal pone contra las cuerdas a los estrategas al preguntar qué pasaría si el plan de Sergio no funciona.
La mesa se quedó en silencio mientras los estrategas buscaban argumentos para defender el camino que han seguido durante semanas. Sin embargo, la situación dio un giro cuando se confirmó que Alfredo Adame será el único que no tendrá oportunidad de concursar en esta fase, generando opiniones divididas dentro y fuera de la granja.
Galerías y Notas Azteca UNO