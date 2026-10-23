Ajuste a la economía de La Granja VIP; Granjeros son sorprendidos al recibir un cambio en la cantidad máxima de su presupuesto semanal
¡Cambios en el presupuesto de La Granja VIP! Granjeros tendrán menos dinero, el cual deben saber manejar; no deben preocuparse, ya que no es un error
¡Hay que cambiar las compras y dejar las adquisiciones innecesarias en La Granja VIP! Granjeros son sorprendidos al conocer que su presupuesto máximo ahora será de 40 mil pesos, ya que el número de Granjeros ha bajado notablemente, noticia que ha sorprendido a todos y generando todo tipo de comentarios.