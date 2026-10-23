¡Multas que salieron caras! Granjeros descubren la travesura de Kunno sobre el PRESUPUESTO semanal de La Granja VIP; inician los GRITOS

Granjeros reviven todas las multas que perjudicaron en presupuesto semanal de La Granja VIP, situación causada por romper pequeñas reglas. Pero no fue todo, descubrieron cuál fue la travesura de Kunno al robar productos de la habitación del Capataz, generando varias reacciones. En especial, hubo un pleito entre Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna al cuestionar el liderazgo del Capataz de la semana.