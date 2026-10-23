“Esto se va a poner bueno": Fernando Lozada recibe las promesas de los Granjeros NOMINADOS, teniendo que tomar una fuerte decisión en La Granja VIP
¿A quién va a escoger? Granjeros de la Tabla de Nominados hablan con Fernando Lozada para pedir su salvación en La Granja VIP, así fueron sus comentarios
Manelyk y Mario “Mono” Osuna hablaron con Fernando Lozada por separado en el Viernes de Traición, dejando clara la amistad que tienen y aceptando la decisión que tome el Granjeros, mientras que Rafael Mercadante acepta que el público tome la decisión de su permanencia. Revive todo lo que se dijeron en La Granja VIP.