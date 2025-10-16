Alfredo Adame acusa “grupo de conspiradores” que nominaron a La Bea. “Se te fueron a la yugular”, le dice

Luego de La Asamblea, Alfredo Adame le dijo a La Bea que “se le fueron a la yugular” y que a la gente no le gusta cuando se ensañan con alguien. También señaló que “ya hay un grupo conspirador”. Por su parte, la comediante piensa que es absurdo el argumento que le dieron para nominarla. “Pues acércate”, le dice a quienes no han conectado con ella.