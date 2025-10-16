Alfredo Adame acusa “grupo de conspiradores” que nominaron a La Bea. “Se te fueron a la yugular”, le dice
Alfredo Adame le dio su apoyo a La Bea tras salir nominada en La Asamblea. Ella está molesta por los argumentos que le dieron para nominarla.
Luego de La Asamblea, Alfredo Adame le dijo a La Bea que “se le fueron a la yugular” y que a la gente no le gusta cuando se ensañan con alguien. También señaló que “ya hay un grupo conspirador”. Por su parte, la comediante piensa que es absurdo el argumento que le dieron para nominarla. “Pues acércate”, le dice a quienes no han conectado con ella.
