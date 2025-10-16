inklusion logo Sitio accesible
No estamos soportando: Sergio Mori conmueve a los granjeros con canción que compuso cuando le rompieron el corazón

Sergio Mayer Mori dio un “concierto” privado para los granjeros desde la puerta de la Habitación del Capataz.

Sergio Mayer Mori interpretó ante algunos granjeros una canción que él mismo compuso, sobre una chica que le rompió el corazón. Lo hizo desde la puerta de la Habitación del Capataz para no romper las reglas, pues solo podía tocar su guitarra en su dormitorio.

La Granja VIP
