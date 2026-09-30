La Asamblea de la Cuarta Semana empieza en La Granja VIP; hubo fuertes encuentros entre ciertos Granjeros
Cada uno de los Granjeros dan a conocer las razones por las nominaron a los demás, poniendo en riesgo la estancia de alguien en La Granja VIP; esto pasó
¡Pleitos que no terminan! En La Asamblea de la cuarta semana, se dan a conocer los nominaciones de cada uno de los Granjeros, poniendo en riesgo a alguno de ellos de estar en la Tabla de Nominados. Descubre todo lo que se dijeron en La Granja VIP