Natalia Alcocer y Pablo Montero obtiene el “Huevo Dorado"; tienen un gran PODER que aprovechan en La Asamblea de La Granja VIP
¡Impactante! Natalia Alcocer y Pablo Montero, consiguen el poder del “Huevo Dorado”, teniendo una ventaja inesperada que aprovecharan en La Granja VIP
Los ganadores de “El Huevo Dorado” fueron Pablo Montero y Natalia Alcocer, quienes tienen el gran poder de escoger a dos nominados más para la Tabla de Nominaciones entre ellos dos, al final seleccionan a Kunno y a Manelyk, formando parte de la temible lista.