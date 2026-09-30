Azalia Ojeda escoge a Pablo Montero en La Asamblea, decisión que se realizó por una falta de respeto por parte del Granjero en La Granja VIP
Una falta de respeto que Pablo le realizó a Azalia, razón por la que decidió nominarlo en La Asamblea de La Granja VIP, descubre todo lo que se dijeron
¡Faltas de respeto! Azalia Ojeda asegura que decidió nominar a Pablo Montero por meterse con ella, al hacerle fuertes palabras, detallando que nunca se había metido con él, además de dejar un contundente mensaje para las mujeres al no dejarse por otros. El Granjero se defiende ante la acusaciones realizadas en La Granja VIP.