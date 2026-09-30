Kunno y Niurka CONTRA Natalia Alcocer; ambos se le van fuerte contra la Granjera, reviviendo pleitos en La Granja VIP
¿Alianza entre Kunno y Niurka? Ambos se le van contra a Natalia Alcocer, pero la Granjera relata una Traición por parte de la nominada en La Granja VIP
Aunque Kunno le dio sus razones claras de forma tranquila, Niurka no se queda callada, asegurando que la detestaba y que la unión que tenía se rompió al instante al detallar que Natalia Alcocer hablaba mal de ella, una TRAICIÓN que le dolió.