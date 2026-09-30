¡Miércoles de La Asamblea! Revive todo lo que se dijeron los Granjeros al hacer las nominaciones en La Granja VIP, momentos intensos se vivieron entre algunos de ellos

¡Declaraciones intensas! En La Asamblea de La Granja VIP, los Granjeros hacen un cara a cara contra sus nominaciones, dando a conocer sus decisiones al respecto, pero algunos hicieron fuertes comentarios, reviviendo polémicas entre ellos. Al final dieron a conocer quiénes fueron los nominados de hoy, aumentando el numero de Granjeros que se van a la Tabla de Nominados. Descubre todo lo que pasó entre ellos.