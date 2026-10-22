Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna se le van contra Julio Camejo al asegurar que Rafael Mercadante le cuenta lo que le CONVIENE en La Granja VIP
Julio Camejo intentó defender a Rafael Mercadante, pero Azalia Ojeda y Mario “Mono” se le van en contra al recalcar que el Granjero no dice la verdad en La Granja VIP
Antes de hacer la nominación oficial, Julio Camejo se detiene para detallar que escuchó lo que pasó con Rafael Mercadante y Azalia Ojeda, detallando que no está de acuerdo con las groserías a los hijos en La Granja VIP. Situación que provocaron los gritos de Mario “Mono” Osuna detallando que Rafa solamente cuenta lo que le conviene.