Pablo Montero recibe llamado de ATENCIÓN por no comprar alimento para Tlacoyo con una FUERTE MULTA en La Granja VIP
¡Un castigo a su presupuesto semanal en La Granja VIP! Pablo Montero es sancionado al no comprar la comida de Tlacoyo, recibiendo comentarios de su descuido
Pablo Montero es amonestado con una multa de 4 mil pesos al no comprar comida para Tlacoyo, siendo advertido de que una situación así no se puede repetir en La Granja VIP. Ante la situación, Azalia Ojeda asegura que ella le había comentado al Granjero pero no le generó mucha preocupación, generando tensiones entre ellos.