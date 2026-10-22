Mario “Mono” Osuna asegura que es MÁS INTELIGENTE que el equipo de Natalia Alcocer en La Granja VIP: “Se creen muy inteligentes”
Mario “Mono” Osuna se le va contra Natalia Alcocer al ser nominado en La Salvación en La Granja VIP, asegurando que el equipo de ella tienen miedo
Natalia Alcocer nuevamente nomina a Mario “Mono” Osuna, en un inicio parecía que la Granjera no iba a decir nada, pero el Granjero aseguró que en realidad el equipo “churpio” de ella debería tener mucho miedo, porque él tiene toda una estrategia en La Granja VIP. Para finalmente, darle la espalda en la replica final.