Mario “Mono” Osuna asegura que es MÁS INTELIGENTE que el equipo de Natalia Alcocer en La Granja VIP: “Se creen muy inteligentes”

Natalia Alcocer nuevamente nomina a Mario “Mono” Osuna, en un inicio parecía que la Granjera no iba a decir nada, pero el Granjero aseguró que en realidad el equipo “churpio” de ella debería tener mucho miedo, porque él tiene toda una estrategia en La Granja VIP. Para finalmente, darle la espalda en la replica final.