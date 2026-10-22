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Una HERRADURA es la correcta; Granjeros se enfrentan en el Juego de Salvación para salir de la Tabla de Nominados, así fue el circuito en La Granja VIP

Cuatro Granjeros se enfrentan en el Juego de Salvación para salir de la Tabla de Nominados, pero solamente uno será el ganador del circuito en La Granja VIP

Rafael Mercadante, Manelyk, Azalia Ojeda y Fernando Lozada se enfrentan en el Juego de Salvación para salvarse de la Tabla de Nominación, mientras que Mario “Mono” Osuna observa cada minuto del encuentro. Al final, el ganador fue Fernando Lozada pero sacó varios sustos al sentirse excesivamente agotado. Revive el circuito completo de La Granja VIP.

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