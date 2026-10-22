¿Kunno podría ser el enemigo número 1 de La Granja VIP? Críticas hablan sobre los actos que lo ponen en riesgo de ser sentenciado

Kunno podría estar en riesgo frente a los Disfuncionales, en especial al hacer varios robos que perjudicaron el presupuesto semanal, generando que sea sentenciado para la siguiente semana. Críticas hablan sobre los hechos, detallando que eso podría convertirlo en el enemigo número 1 en La Granja VIP y posiblemente del público, ya que ha jugado con el dinero de todos.