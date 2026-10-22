“Bebeshita” hacia la nominación de Rafael Mercadante, la Granjera aseguró que lo nominó por ser grosero con Azalia Ojeda en La Granja VIP; causando varios gritos entre varios

Bebeshita asegura que claramente iba a votar por él, en especial al ser su contrincante del otro equipo, además de asegurar que no le gusta que sea grosero con las mujeres, detallando una escena que había tenido con Azalia Ojeda. El Granjero aseguró que ella le había hecho la “Britney señal” a sus hijas, pero ninguno de los Granjeros confirmó los hechos, mientras que Azalia le gritaba que era loco y Mario “Mono” le dice que es un provocador, haciéndose de fuertes palabras.