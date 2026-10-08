¡TRAICIONES! Azalia Ojeda se le va contra Natalia Alcocer en “Echar Tierra” de La Granja VIP; la nominada asegura que le mintió para salvarse

¡La guerra se ha declarado! Azalia Ojeda nomina a Natalia Alcocer, pero en la replica la Granjera asegura que en varias ocasiones le ha mentido para salvarse, además de declarar que entre las peleas de Azalia y Julio a pedido cámara, y sacó polémicas del exterior. Al final se hicieron de gritos entre ambas en La Granja VIP.