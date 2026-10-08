Kunno y Pablo Montero protagonizan PLEITO en La Granja VIP; Críticos debaten sobre lo que se dijeron los Granjeros
¡TIBIO! Kunno tiene una fuerte pelea contra Pablo Montero, causando una gran reacción entre los Críticos de La Granja VIP al dar a conocer su opinión
Kunno le dice a Pablo Montero “tibio” por la nominación que le hizo en “Echar Tierra”, dando inicio a un pleito entre Granjeros. Al presenciar los hechos, los Críticos hablan sobre los hechos, causando revuelo entre ellos al detallar que podría ser un pleito de diferentes “generaciones”, revive lo que se dijeron en La Granja VIP.