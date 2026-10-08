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¡Barbie VILLANA! Ferka se le va directo a Rey Grupero al defender a Natalia Alcocer en La Granja VIP y su nominación a Pascal

Ferka castiga el papel de “Barbie Villana” que ha tomado Natalia Alcocer en La Granja VIP, en especial por la felicitación de Rey Grupero por su estrategia

Ferka se le va directo a Rey Grupero cuando felicitó la acción de Natalia Alcocer al nominar a Pascal Nadaud, explicando que ya se está posicionando en su papel de “Barbie Villana”, en especial al traicionar a su supuesto amigo, haciendo que se haga un cruce de argumentos entre los Críticos de La Granja VIP.

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