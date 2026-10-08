¡Los CASTIGOS no terminan! Julio Camejo y Kevyn Contreras son confrontados por no cumplir con su palabra en La Granja VIP

¡Parece que los castigos no terminan! Julio Camejo decide ir a un lugar oculto para que Kevyn Contreras le ventiló el trato que tuvo con Adal Ramones para generar problemas y pasar el chisme a cambio de comida de lujo. Kevyn Contreras se va a la Tabla de Nominados pero podrá salvarse, mientras que Julio Camejo quedará fijo entre los Nominados para el domingo en La Granja VIP.