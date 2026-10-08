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Natalia Alcocer da su opinión sobre la nominación de Pascal Nadaud en La Granja VIP: “Se me hizo lo justo”

¿Amigos de toda la vida? Natalia Alcocer es cuestionada por su decisión al nominar a Pascal Nadaud en La Granja VIP, en especial cuando ambos eran grandes amigos

Aunque Pascal Nadaud esta tranquilo por ser enviado a la Tabla de Nominación de La Granja VIP, detalla que no le gustó la forma en que fue enviado. Mientras que Natalia Alcocer se encarga de explicar que decidió escuchar al público, pero Manelyk detalla que ella no lo haría, en especial al detallar que ambos Granjeros supuestamente eran amigos de muchos años.

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