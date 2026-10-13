La Granja VIP: La enemistad entre Niurka y Manelyk se enciende de nuevo, se da a conocer al siguiente nominado y la “Bebeshita” recibe una jugosa propuesta, esto paso el 13 de octubre
Hoy, 13 de octubre en el programa completo de La Granja VIP Segunda Temporada se vivieron fuertes tensiones, en especial por el pleito entre Niurka y Manelyk
Iniciamos La Granja VIP de hoy, 13 de octubre con una fuerte discusión entre Manelyk y Niurka, una rivalidad que parecía desaparecer nuevamente se enciende, causando que los bandos se hagan más marcados entre los Granjeros. Dentro de lo que se vivió en el programa fue la dinámica “Se dice de mí", en la que 3 Granjeros se enfrentaron a los prejuicios que el público ha creado, generando que algunos de ellos se rompieran. Por si fuera poco, se realizó el Duelo de Nominación entre Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna, al final uno se posicionó en la Tabla de Nominados. Si te perdiste de algo, no te preocupes, te dejamos el programa completo para que revivas cada minuto.