Misión secreta para “Bebeshita” en La Granja VIP: deberá ROBAR objetos ESPECIALES de los granjeros; esta es la lista

Daniela Alexis, mejor conocida como "Bebeshita", recibió una misión secreta en La Granja VIP que consiste en tomar varios objetos personales de sus compañeros sin que nadie la descubra. El encargo llegó después de que se mostraran imágenes de la granjera escondiendo comida y compartiéndola con Kevyn Contreras, "Bicolor", una situación por la que ambos habían provocado pérdidas en el presupuesto semanal. Ahora tendrá la oportunidad de recuperar parte de ese dinero mediante una tarea especial.

Durante una conversación en el entrevistadero, se le explicó que El Gallo había decidido aprovechar su habilidad para hacer cosas a escondidas y convertirla en una oportunidad para beneficiar a todos los granjeros. La propuesta consiste en conseguir determinadas pertenencias, llevarlas al entrevistadero y esconderlas detrás de un sillón, sin revelar a nadie lo que está haciendo.

¡Misión secreta a cambio de dinero! “Bebeshita” será puesta a prueba para tener una gran ganancia en el presupuesto semanal de La Granja VIP

¿Cuáles son los objetos que Bebeshita deberá robar en La Granja VIP?

La misión incluye varios artículos personales de los participantes. Aunque la lista completa fue entregada en un sobre que Bebeshita debía mantener escondido, durante la conversación se mencionaron algunos de los objetos que tendrá que conseguir:



La pijama de Fernando Lozada, que tiene la cara de su novia.

Las botas de Pablo Montero.

El polvo que utiliza Kevyn Contreras, "Bicolor", para pintarse el cabello

El maquillaje de Kunno.

La planchita de Pimpinela Escarlata.

El peluche de Ivonne Montero.

Las extensiones de Natalia Alcocer.

Estos son los siete objetos mencionados durante las instrucciones, aunque Bebeshita recibió un sobre con la lista completa. También se le indicó que no podía sacar ese documento del entrevistadero para evitar que sus compañeros descubrieran el encargo.

Como la granjera aseguró que tenía mala memoria, se le permitió consultar el sobre cada vez que necesitara recordar cuáles eran los artículos pendientes. Sin embargo, deberá hacerlo a escondidas y volver a guardar la lista detrás del sillón.

¿Cuánto dinero recuperará Bebeshita si cumple su misión en La Granja VIP?

La recompensa será de 1,000 pesos para el presupuesto semanal por cada objeto que consiga llevar al entrevistadero. De esta manera, los siete artículos mencionados representarían una recuperación de hasta 7,000 pesos, siempre que logre reunirlos sin ser descubierta.

La granjera tendrá hasta el viernes, antes del recorrido de El Capataz con Tío Pepe, para completar el encargo. Durante ese periodo deberá actuar por su cuenta, ya que se le aclaró que no contará con la ayuda de otros participantes.

También recibió una advertencia: si cualquiera de los equipos o Fernando Lozada, quien participa solo, la descubre, los responsables de la misión negarán cualquier participación en lo sucedido.